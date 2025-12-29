Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку

Самец гималайского медведя по кличке Вася, живущий в Московском зоопарке, впервые впал в зимнюю спячку.

Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

«В конце декабря в Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку — впервые с момента своего поступления в зоопарк», — рассказали представители зоопарка.

Кроме Васи на территории зоопарка уже давно спят гималайские медведи Бефана, Бабуля и Аладдин, а также бурый медведь Гром.

Первой в зимний сон ушла Бабуля, затем в декабре 2024 года в спячку впала Бефана, а в декабре текущего года, после трех лет восстановления, наконец, уснул и медведь Вася. Это доказывает, что программа реабилитации, разработанная зоопарком, работает.

