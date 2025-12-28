Выход №1 на станции метро «Нагатинская» закроют на ремонт с 31 декабря на год

Выход №1 на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет частично закрыт на ремонт с 31 декабря 2025 года по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.