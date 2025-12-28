Синоптик Ильин рассказал о погоде в первые дни праздничных каникул

31 декабря ближе к ночи столбики термометров подберутся к отметке минус 14–16 градусов. А в четверг, 1 января, морозы станут еще крепче.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— Чуть только стрелка часов перешагнет полночь, в Москве похолодает до минус 13–18 градусов. При преимущественном прояснении в ночные часы осадков не будет. Под утро в Московской области ожидается до минус 15–20 градусов, в Москве — до 16–18 градусов. Днем сохранится прохладная погода: в Москве температурные показатели достигнут минус 11–13 градусов, по области — минус 10–15 градусов. При этом днем будет идти слабый снег, — сказал он.

По словам эксперта, после этого в период с 2 по 4 января в столичном регионе станет теплее, но легкий мороз сохранится.

— В пятницу, 2 января, столбики термометров в ночные часы еще могут достигать минус 14 градусов, но уже днем температурные показатели не опустятся ниже минус 8–9 градусов. В субботу, 3 января, столбики термометров будут колебаться в пределах минус 3–6 градусов, похожие погодные условия будут и в воскресенье, 4 января. То есть ожидается легкая морозная погода с небольшим снегом, — заключил собеседник «ВМ».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 26 декабря в столичном регионе выпала почти треть месячной нормы осадков — 18 процентов.