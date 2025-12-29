Температура воздуха в российской столице в новогоднюю ночь составит минус 19-14 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В новогоднюю ночь настоящий мороз ударит, минус 14-19 градусов. Для Москвы это очень заметный мороз, но и дневная температура минус 10-15. Такой температурный фон на 7-8 градусов ниже нормы. Именно поэтому я говорю, что это морозная погода, для Якутии и Красноярского края это семечки, а для москвичей - заметный мороз", - сказал Вильфанд.

Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

Он добавил, что будет слабый ветер и снег.