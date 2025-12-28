Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы

Более 25 тысяч столичных волонтеров приняли участие в патриотических мероприятиях в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Добровольцы стали незаменимыми помощниками на городских площадках, около исторических памятников, в концертных залах и самом сердце города — на Красной площади», — написал Мэр Москвы.

Волонтеры поздравляли ветеранов, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты. Они раздавали письма-треугольники с историями о героях и приводили в порядок мемориалы.

Кроме того, в уходящем году волонтеры помогали собирать гуманитарные грузы для бойцов специальной военной операции и принимали участие в патриотических викторинах и мастер-классах.

На протяжении всего 2025 года в столице на базе ресурсного центра «Мосволонтер» работал центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.