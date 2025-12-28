Сергей Собянин рассказал о работе волонтеров в год 80-летия Победы

Больше 25 тыс. столичных волонтeров приняли участие в патриотических мероприятиях в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max. «Добровольцы стали незаменимыми помощниками на городских площадках, около исторических памятников, в концертных залах и самом сердце города – на Красной площади. Волонтeры поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, дарили жителям и гостям столицы георгиевские ленты, раздавали письма-треугольники с историями о героях. Также они помогали собирать гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО, участвовали в патриотических викторинах и мастер-классах», – написал мэр. Собянин отметил, что, помимо этого, В Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтeр» весь 2025 год работал Центр подготовки Международного волонтeрского корпуса 80-летия Победы.