В кинопарке «Москино» откроют новое пространство для туристов с гостиницей

Кинопарк «Москино» столичного Департамента культуры стал не только площадкой для съемок, но и популярным местом среди любителей кино. Для более комфортного и длительного пребывания туристов здесь откроется новое пространство общей площадью более 74 тысяч квадратных метров. Для отдыха гостей будет доступен ресторан, а также игровые площадки, качели и лежаки. В комплексе «Сазан парк» появится аллея, предназначенная для съемок кинопроектов, с перголой, ротондой, балюстрадой и озеленением в стиле русской усадьбы.

© Mos.ru

«Кинопарк “Москино” пользуется популярностью у жителей и гостей столицы, поэтому мы открываем на его территории вторую гостиницу, в которой будет все необходимое для качественного отдыха и досуга: еще 202 комфортабельных номера станут доступны для посетителей. Гости смогут остановиться здесь уже летом», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Недалеко от гостиницы расположится современный комплекс «Сазан спа» общей площадью почти 500 квадратных метров. Он будет включать лаунж-зоны, сауны, хаммам, раздевалки, зону отдыха и ресепшен. Хаммам выложат мозаичной плиткой и керамогранитом. В темное время суток архитектура комплекса будет ярко подсвечена. Кроме того, его оборудуют всем необходимым для маломобильных граждан.

В кинопарке «Москино» построено уже 14 объектов инфраструктуры, включая склады, здания первой гостиницы с 72 номерами и парковки. Новое пространство расположится вблизи фестивальной площадки, где летом проводят крупные мероприятия и показывают представления на арене цирка.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен второй этап развития: построили 36 натурных площадок, шесть павильонов, 14 объектов инфраструктуры, а также другие площадки.