«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности до 21:00 вторника, 30 декабря, был объявлен в Московском регионе из-за прогнозируемой гололедицы.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения до 21:00 30 декабря. Гололедица, — передает официальный сайт научного учреждения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к концу 2026 года высота снега в Москве возрастет на 10–15 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в связи с глобальным потеплением метеорологическая зима в Москве за последние 30 лет стала короче на девять дней.

При этом ночь перехода из старого года в новый многие любят выходить на улицу. Какой будет погода в городе в этот период, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до -15°C

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 26 декабря в столичном регионе выпала почти треть месячной нормы осадков — 18 процентов.