Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

С 29 декабря по 1 января в Москве будет идти снег, покров вырастет до 20 сантиметров. Такую высоту сугробов в ближайшие дни пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снег начнет падать на фоне низкого атмосферного давления, пояснил синоптик.

«Снегопадов сильных не ожидается, но все-таки снежок постепенно будет идти и завтра, и 30, 31 чуть-чуть поменьше. Небольшой снег будет и 1 января», — рассказал Вильфанд.

Сейчас, по словам метеоролога, высота снежного покрова в Москве достигает 10-15 сантиметров. Скоро сугробы увеличатся на 8-10 сантиметров, минимум до 20 сантиметров, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик спрогнозировал, что Новый год в столице будет аномально холодным. Ночью температура воздуха опустится до минус 14-19 градусов, а днем столбики термометров покажут минус 10-15 градусов. Такая погода на 7-8 градусов ниже климатической нормы, подчеркнул Вильфанд.