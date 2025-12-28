В Москве протестируют новую модель автобуса

В российской столице проведут испытания автобуса среднего класса КамАЗ-4290. Об этом со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова сообщает Дептранс.

Отмечается, что низкопольную модель вместимостью до 70 человек протестируют на пригородном маршруте проекта «Москва — область».

Автобусы, по словам Ликсутова, оборудованы всем необходимым для удобных поездок.

«Планируем закупку таких машин для работы на пригородных маршрутах в Подмосковье», — поделился чиновник.

Ранее стало известно, что «4290» впервые были представлены еще в 2020 году, но «антисанкционная» версия прошла сертификацию только в 2024-м. Тогда же автобусы этой модели поступили в продажу.

Крупнейший российский производитель грузовиков после попадания под западные санкции перешел на использование отечественных запчастей. С их применением ПАО «КамАЗ» в том числе начал работать над выпуском троллейбусов.