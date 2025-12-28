Фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

Благодаря фестивалю «Усадьбы Москвы» в городе появилось три усадебных кластера, расположенных в районах Басманный, Арбат и Хамовники. Их объединяет не только расположение, но и программа мероприятий. Прогуливаясь по историческим местам, жители и гости столицы проходят онлайн-квесты, слушают аудиоэкскурсии, озвученные известными актерами театра и кино, посещают музеи, кафе и другие места отдыха.

Окунуться в дворянскую жизнь и получить подарки

В новом сезоне можно изучать истории старинных особняков с помощью игры-исследования, специально созданной фестивалем «Усадьбы Москвы». В зимний маршрут «Москва усадебная» вошли 14 дворянских и купеческих имений. Участники посетят знаменитые литературные места столицы, узнают о наследии великих писателей и художников, увидят, как прошлое оживает в современном городе, еще раз откроют для себя уже знакомые маршруты, а также получат памятные подарки.

В любой из точек фестиваля нужно получить маршрутную карту и бесплатно поставить первый штамп. Затем можно весь сезон гулять по усадьбам и собирать отметки: их добавят за каждый приобретенный билет. Его можно купить в кассе или через сервис Russpass.

Чем больше усадеб посетит участник фестиваля, тем ценнее станет его коллекция отметок на карте. За нее можно получить подарок на флагманской площадке фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское». Например, карту с пятью штампами обменяют на фирменный чай «Москва», с семью — на термокружку «Москва», с 14 — на аудиоколонку «Москва». Подарки за пять штампов также можно получить в туристических информационных центрах в парке «Зарядье» и на Тверской площади. Присоединиться к фестивалю и получить подарки можно до 28 февраля.

Открыть усадебную жизнь с актерами театра и кино

Фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил маршруты и тематические аудиогиды, которые можно слушать во время самостоятельных прогулок по кластерам. Аудиогиды, озвученные известными актерами театра и кино, а также московскими краеведами, расскажут об истории районов, в которых находятся усадьбы.

Аудиоспектакли «Легенда о тумане» с Максимом Авериным и «Страницы памяти» с Елизаветой Арзамасовой приглашают отправиться на прогулку по Басманному району. Аудиогид «Хамовники: семейные хроники» с Григорием Верником предлагает открыть Москву через судьбы известных династий и преемственность поколений. А аудиоэкскурсия «Культурная память Арбата: пять эпох на одной улице» с Вячеславом Чепурченко перенесет слушателей в пять исторических эпох, в которых оживают поэзия, судьбы и архитектура одного из самых знаковых мест столицы.

В аудиогиде по усадебному кластеру Басманного района, актер Сергей Чонишвили расскажет о богатом прошлом района и его современной культурной жизни. Картину дополнит подкаст москвоведа Олега Фочкина. Слушатели узнают о самых необычных и неочевидных местах Басманного района.

Кроме того, москвичи и туристы с помощью мобильного телефона или компьютера могут пройти онлайн-квесты, посвященные усадебными кластерам. Цифровые технологии позволят всем желающим отправиться в путешествие по старинным зданиям и секретным дворикам, погрузиться в мистические легенды и историю столицы.

В новом сезоне «Усадьбы Москвы» продолжили активную работу с современными театральными форматами: исторические пространства превратились в живые декорации, в которых гости становятся не просто зрителями, а полноправными участниками действия.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.