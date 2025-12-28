Собянин напомнил о горячих линиях для обращения во время новогодних каникул
В новогодние каникулы москвичи смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
«Операторы и голосовой помощник предоставят информацию о государственных услугах и сервисах, расписании работы общественного транспорта, уточнят режим работы парковок, помогут записаться к врачу и многое другое», — написал Мэр Москвы.
Номера телефонов основных горячих линий:
— единая справочная служба Правительства Москвы: +7 495 777-77-77;
— единый диспетчерский центр: +7 495 539-53-53;
— единая медицинская справочная служба Москвы: 122;
— контакт-центр «Московский транспорт»: +7 495 539-54-54 и 3210;
— круглосуточный контакт-центр госветслужбы Москвы: +7 495 612-04-25.
Кроме того, решать повседневные вопросы можно в любое удобное время онлайн. На портале mos.ru доступно свыше 465 услуг и сервисов. Можно также воспользоваться мобильными приложениями «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».