В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до -15°C

Мороз до -15°C и снегопад прогнозируются в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В заключительные дни декабря жителей и гостей столицы ожидают умеренные морозы до -5…-10°C и снегопады. Сугробы, высота которых в данный момент составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, будут постепенно расти. К Новому году в Москве ожидается до 16-18 см, рассказал синоптик.

«В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до -10…-15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе!» — добавил Тишковец.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 28 декабря, очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. Прогнозируется снег, местами умеренный, а также усиление ветра до 10-12 метров в секунду. В связи с этим возможна небольшая метель.