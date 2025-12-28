Овчинский: Пять новостроек в Южном Тушине передали под заселение по программе реновации

С начала реализации программы реновации в районе Южное Тушино под заселение передали пять новостроек на 1,2 тысячи квартир.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

— Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Кроме того, в новостройках адаптировали 14 квартир для проживания маломобильных горожан и членов их семей, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он также добавил, что сейчас в районе переехали или находятся в процессе переселения около тысячи семей. Придомовые территории новостроек также комплексно благоустраивают, отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики.