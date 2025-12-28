Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал свалившийся на город мощный снегопад и призвал жителей оставаться дома и повышать рождаемость.

Сам он не рассказал, как проводит время, но призвал всех «наслаждаться погодой».

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», - посоветовал Адамс в интервью Eyewitness News.

Согласно информации от агентства Ассошиэйтед Пресс, в ряде районов Нью-Йорка выпало более 15 сантиметров снега, а в окрестностях - до 25 сантиметров. Из-за снежной бури в США было задержано и отменено свыше 10 тысяч авиарейсов.

Перебои в авиасообщении случились во время рождественских праздников, когда в США фиксируется наибольший наплыв пассажиров. Проблемы затронули Нью-Йорк, Филадельфию, Атланту, Балтимор, Орландо, Детройт, Чикаго и другие города. Из-за неблагоприятных погодных условий множество авиарейсов было отменено и в Канаде, в частности в Торонто, Монреале и Ванкувере.