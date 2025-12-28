Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

Москвичи определили, какие блюда считаются главными на новогоднем столе. Лидером голосования стал салат оливье, на втором месте — селедка под шубой, а замыкают тройку победителей бутерброды с красной икрой. Об этом сообщает портал мэра Москвы по результатам опроса проекта «Активный гражданин.

«Эта тройка символизирует праздник для нескольких поколений россиян, — отмечается в сообщении.

В голосовании приняли участие более 199 тысяч человек. Среди холодных закусок популярностью также пользуются тарталетки с красной икрой, бутерброды со шпротами и с селедкой на бородинском хлебе.

Ранее специалисты рекомендовали умеренность в употреблении мандаринов, особенно в период новогодних праздников. Взрослым желательно ограничиваться двумя-тремя плодами в день, чтобы насытить организм необходимым количеством витамина C и предотвратить негативное воздействие на органы пищеварения. Детям младше трех лет рекомендовано предлагать не более половины или целого маленького мандарина в сутки, обязательно учитывая индивидуальную чувствительность организма. Мандарины представляют собой низкокалорийный продукт, содержащий большое количество витаминов, минералов и пищевых волокон. Однако содержащиеся в них кислоты и сахара могут негативно влиять на людей с гастритом, язвой желудка и воспалениями поджелудочной железы. Для таких пациентов оптимальное решение — есть мандарины после основного приема пищи и в ограниченных количествах.

Что касается красной икры, то с ней тоже важно соблюдать меру. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова подчеркнула, что безопасная порция составляет 2030 граммов в день из-за высокого содержания соли. Икра богата белком, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами, но чрезмерное потребление может привести к избытку калорий и соли. Один бутерброд с икрой содержит около 250 килокалорий, поэтому при сочетании с другими праздничными блюдами общая калорийность ужина может значительно превышать норму.