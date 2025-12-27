Парад Дедов Морозов прошел на Никольской улице в Москве. Об этом в субботу 27 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Деды Морозы прошлись по Никольской и поздравили москвичей и туристов с наступающими праздниками, — говорится в публикации.

Новогодние акции проходят весь декабрь. 25 декабря Дед Мороз и Снегурочка прилетели на вертолете к юным пациентам в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Перед тем как начать мероприятие, они пролетели вокруг центра, приветствуя детей и заглядывая в окна больничных палат, чтобы поздравить тех, кто не смог выйти в главный холл.

13 декабря Деды Морозы из городского хозяйства поздравили маленьких пациентов Российской детской клинической больницы с наступающим Новым годом. Волшебники спустились с крыш на тросах, а другие поднялись к окнам больничных палат на автомобильных вышках. В роли сказочных персонажей выступили сотрудники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также известные российские спортсмены и артисты.