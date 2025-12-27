Москвичей предупредили о сильных морозах на Новый год

Мороз в новогоднюю ночь окрепнет в Москве и Подмосковье до -17°, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предположил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

«В Москве и Московской области в праздничную ночь на фоне облачной погоды пройдет снег, а столбики термометров покажут от -12° до -17°», — пояснили метеорологи.

По их данным, днем 1 января при небольшом снеге в столичном регионе прогнозируется от -13° до -8°. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что 26 декабря сильный снегопад стал причиной задержки почти 250 вылетов из московских аэропортов. В свете этого, синоптики ввели в столице жёлтый уровень погодной опасности.