Ослик Жорик поселился на экспозиции в зоопарке Москвы после карантина

Ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке Москвы после карантина. Об этом сообщается в Telegram-канале Москвы.

© пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции. Переезд из Зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге и адаптацию в Москве Жорик перенeс прекрасно: он вeл себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его дом – это уютная ферма на территории детского зоопарка. Он живeт в соседнем вольере с камерунскими козочками. И надо сказать, соседи ему явно интересны! У Жорика очень любознательный характер: он периодически заглядывает в их часть вольера и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя у него лежит точно такое же сено. Мы думаем, это такой хитрый способ познакомиться поближе и привлечь к себе внимание», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Жорик – ослик с уникальной судьбой. Долгое время он жил вместе с военнослужащими одной из частей, стал для них настоящим другом и даже помогал по хозяйству. Когда часть передислоцировалась, благодаря активным гражданам, судьбу Жорика удалось решить. Московский зоопарк организовал его переезд: сначала он адаптировался в нашем филиале в Великом Устюге, а в конце ноября прибыл в Москву. Контактная площадка Детского зоопарка работает ежедневно с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.