Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь

Московская канатная дорога будет открыта в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщила пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса Воробьевы горы.

© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы/Денис Гришкин

"Если хочется встретить Новый год не дома, а в по-настоящему атмосферном месте – с огнями ночной Москвы, панорамными видами и ощущением праздника во всем вокруг, мы знаем идеальный вариант. Канатная дорога спортивно-развлекательного комплекса Воробьевы горы станет частью вашей новогодней ночи", – говорится в сообщении.

Гости смогут посетить канатную дорогу с 11:00 31 декабря до 05:00 1 января, затем она откроется в 16:00 и закроется в 22:00 1 января. С 2-го по 9-е число она будет работать по графику выходных и праздничных дней с 10:00 до 22:00.

При этом в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь. Однако ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.

Ранее стало известно, что с 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику. Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут открыты без перерыва, а МЦД – до 03:00.

Кроме того, по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января стоянки будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час.