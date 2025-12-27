Более 60 электробусов вышли на 10 маршрутов в столице

На 10 маршрутах шести округов Москвы начали курсировать 66 электробусов. Это стало рекордом с 2018 года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, этому поспособствовала установка ультрабыстрых зарядных станций в Южном Тушине и Бирюлеве Восточном.

"Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города. Развитие электробусной сети повышает качество жизни в столице, что соответствует поручению Сергея Собянина", – подчеркнул он.

Экологичный транспорт будет курсировать по маршрутам № 62 "Братцево" – "МЦД Тушинская", Т70 "Братцево" – "Белорусский вокзал", № 146 "2-й микрорайон Южного Бутова" – "Метро "Бульвар Дмитрия Донского", № 173 "Братцево" – "Метро "Речной вокзал", С377 "Братцево" – "МЦД Трикотажная", С377у "Метро "Сходненская" – "Улица Василия Петушкова, 23", С711 "Метро "Кузьминки" – "ТК "Садовод", С809 "Станция Бирюлево-Товарная" – "Загорьевская улица»", № 814 "Станция Бирюлево-Товарная" – "Платформа Чертаново" и С891 "Станция Бирюлево-Товарная" – "Метро "Каширская".

Ранее электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". Он соединяет жилые кварталы с 5 станциями метро. На маршруте теперь работают 8 современных экологичных машин российского производства.