Гидрометцентре спрогнозировал усиление снегопада в Москве к полуночи

В Гидрометцентре России заявили, что в Москве и Московской области после 18:00 начнётся снегопад, который значительно усилится к полуночи.

«Ожидается, что снегопад начнется после 18:00, но своей наибольшей интенсивности он достигнет к полуночи», — сказал ТАСС собеседник.

Уточняется, что всего за предстоящий вечер и ночь величина снежного покрова в столице может увеличиться на 6 см, а количество осадков составит от 2 до 6 мм.

