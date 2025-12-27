«Фобос» сообщил о морозной погоде в Москве 1-5 января

Первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными, температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что с 28 декабря по 5 января оттепели в столице не будет, прогнозируется умеренно морозная погода.

«В последний день этого года и первые пять дней следующего года температура будет примерно на один - два градуса ниже климатической нормы», — сказал Леус.

За последние 30 лет продолжительность зимы в столице уменьшилась на 9 дней. В нынешнем году метеорологическая зима стартовала с опозданием ровно на месяц, 13 декабря.