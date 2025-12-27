Синоптик: Высота снежного покрова в столичном регионе по-прежнему ниже нормы

Высота снежного покрова в столичном регионе по-прежнему ниже нормы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Утром последней субботы уходящего года высота снежного покрова в столичном регионе изменилась мало. За прошедшие сутки в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и составляет 12 см, что лишь 70% от климатической нормы. Отметим, что самые высокие сугробы в этот день в Москве наблюдались в далeком 1919 году, тогда их высота превысила полуметровую отметку (52 см). На других метеостанциях мегаполиса снежный покров наблюдается в пределах от 4 см на Балчуге до 13 см в МГУ. В Новой Москве, в Михайловском, высота снежного покрова достигла 17 см», – написал Леус.

Он отметил, что в Подмосковье вчерашний снежный лидер, Клин, потерял 1 см снега, и теперь снежный покров там составляет 19 см, а на первое место списка самых снежных мест Московской области вышли Черусти, там высота снега составила 20 см, что на 3 см выше вчерашнего результата. На территории ЦФО самые высокие сугробы намело в Костромской области, там их высота составляет практически треть метра (32 см).

Леус добавил, что 27 декабря в столичном регионе последние оттепели нынешнего года, в первой декаде января их не будет, так что высота снежного покрова будет только расти, хотя небольшие откаты, за счeт уплотнения снега вполне возможны. До конца года снег, преимущественно небольшой, в столичном регионе будет идти ежедневно и в новогоднюю ночь высота снежного покрова составит 14–19 см.