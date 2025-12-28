Синоптик спрогнозировал слабый снег в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал слабый снег в Москве 28 декабря.

Как он рассказал, сегодня столица окажется под влиянием периферии циклона, уходящего на запад Черноземья.

«В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные облака, пройдёт небольшой снег. На дорогах и тротуарах — гололедица», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что столбики термометров покажут температуру воздуха в городе -1…-3 °С, по области — 0…-5 °С, такие значения на 1—2 °С выше климатической нормы. Ветер восточный 3—8 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал об усилении морозов до -10...-17 °С в столице к Рождеству.