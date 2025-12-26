В Москве со 2 января изменится стоимость проезда по МСД

Как сообщили в столичном дептрансе, в часы пик тариф будет проиндексирован на 3 рубля — до 13 рублей за участок.

В остальное время, а также по выходным и праздникам проезд по Московскому скоростному диаметру останется бесплатным.

В Дептрансе пояснили, что платным считается только тот участок, на который водитель въехал и с которого выехал в период действия тарифа. Там добавили, что изменения направлены на сохранение высокой скорости и предсказуемости движения.

Также со 2 января в Москве точечно скорректируют парковочные тарифы. На 12 улицах с низкой загрузкой парковка подешевеет — в отдельных местах до 40 рублей в час. На 89% улиц стоимость парковки останется без изменений. На наиболее загруженных участках тарифы будут скорректированы в рамках действующей сетки.