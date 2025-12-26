Парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле с 2 января

С 2 января 2026 года на некоторых улицах Москвы скорректируют парковочные тарифы. В частности, на 12 городских улицах парковка станет дешевле. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50 процентов, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи, — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что на 89 процентах улиц, где присутствуют платные парковки, тарифы останутся прежними. На 10,5 процента участков платных парковок, где занятость превышает 80–90 процентов, тарифы скорректируют в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах находится множество точек притяжения автомобилистов: популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, а также достопримечательности, передает Telegram-канал ведомства.

Также с 2 января 2026 года стоимость поездки на городском транспорте по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Также изменятся тарифы на столичных смежных автобусных маршрутах между Москвой и Подмосковьем в рамках проекта «Москва — область».