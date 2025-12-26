Безопасность в Москве в новогодние праздники обеспечат 2000 сотрудников Росгвардии

Более 2000 сотрудников Росгвардии будут заступать на службу в круглосуточном режиме в Москве в новогодние праздники, сообщил начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице, полковник полиции Александр Романенко.

«Как мы говорим: когда все работают, мы тоже работаем, когда все отдыхают, мы работаем в два раза больше. В новогодние праздники мы будем охранять объекты, которые нам доверило государство. Будем охранять объекты, которые нам доверили граждане», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, патрулировать город будут более 250 групп задержания. Прежде всего они разместятся рядом с местами массового пребывания людей.

Как отметил Романенко, около 600 человек дополнительно будут заниматься безопасностью на территории города.

Ранее Александр Романенко рассказал о самых частых преступлениях в новогодние праздники.