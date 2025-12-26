Синоптик Леус: Зима в Москве стала короче на девять дней

В связи с глобальным потеплением метеорологическая зима в Москве за последние 30 лет стала короче на девять дней. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— За последние 30 лет продолжительность зимы в столице уменьшилась на девять дней, а в нынешнем году метеорологическая зима и вовсе стартовала с опозданием ровно на месяц, 13 декабря, — написал специалист в своем Telegram-канале.

В Гидрометцентре России сообщили, что снегопад, который обрушился на Москву и Подмосковье вечером в четверг, 25 декабря, стал самым мощным с начала зимнего сезона. Так, за вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 сантиметров.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, почти треть месячной нормы осадков выпала в столичном регионе с вечера 26 декабря. В Московской области больше всего осадков зафиксировали в Клину — 14 миллиметров или 30 процентов месячной нормы.

По словам климатолога, академика РАН Владимира Семенова, в столице в ближайшие десятилетия станет жарче, а ее жители станут сильнее ощущать волны тепла.