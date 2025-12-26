Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

К концу января высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет десятков сантиметров. Столь большие сугробы жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, предстоящий месяц будет морозным — среднемесячные показатели термометров будут на один-два градуса ниже климатической нормы, которая для ночного времени составляет минус 12,3 градуса, а для дневного — минус 6,3.

«Это значит, что снежные запасы, накопленные до конца года, и ожидаемый прирост сугробов в январе, сохранятся. По количеству осадков второй месяц зимы прогнозируется умеренным и близким к норме, благодаря чему сугробы к концу января подрастут до 28-33 сантиметров», — поделился информацией он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что до Нового года в столице ожидаются ежедневные снегопады и морозы.