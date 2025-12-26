Мужчина сделал предложение своей возлюбленной на катке кинопарка "Москино"

На катке кинопарка "Москино" в "Соборной площади" молодой человек по имени Антон сделал предложение своей возлюбленной, сообщает телеграм-канал кинопарка.

Мужчина с помощью искусственного интеллекта (ИИ) сделал для любимой видеоролик, в котором рассказал историю их любви. Кульминацией видео стал момент, когда мультипликационная версия жениха встала на одно колено. В эту же секунду Антон повторил этот жест прямо на льду, сделав предложение руки и сердца.

"Я выбрал Кинопарк "Москино" для того, чтобы сделать предложение, потому что мы с любимой уже были здесь раньше. Увидели новость об открытии катка в кинодекорации "Соборная площадь". Он очень красивый и современно сделан", – поделился Антон.

По его словам, площадка идеально подошла для реализации его замысла, поскольку позволила не только сделать само предложение на катке, но и использовать большой экран для демонстрации подготовленного видео.

Также жених выразил искреннюю благодарность сотрудникам кинопарка за помощь в организации мероприятия. Он отметил их энтузиазм, поддержку идеи и готовность содействовать в организации предложения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году съемочные локации снова станут площадками для церемоний бракосочетания – для пар доступно 13 дат в период с апреля по сентябрь. Заявления принимаются во Дворце бракосочетания "Южное Бутово", а также онлайн на портале Госуслуг.