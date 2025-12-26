Собянин и Белозеров открыли на МЦД-1 новый вокзал «Петровско-Разумовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли новый городской вокзал «Петровско-Разумовская» на МЦД-1. По словам Собянина, запуск объекта является важным этапом создания большого транспортного хаба, который объединит несколько проектов.

© Вечерняя Москва

Новый вокзал возведен на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Окружная», рядом с пересечением путей МЦД-1 и МЦД-3. Как отметили в мэрии, со станции пассажиры могут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро менее чем за пять минут.

Кроме того, открытие обеспечило первую пересадку между МЦД-1 и МЦД-3, которая занимает около десяти минут пешком. Также создали дополнительную безопасную пешеходную связь через железнодорожные пути между районами Тимирязевский и Марфино, что повысит удобство передвижения жителей.

Отмечается, что новый вокзал улучшил транспортное обслуживание более 250 тысяч человек, проживающих в районах Тимирязевский, Бутырский, Останкинский и Марфино. Реализация проекта позволит интегрировать городские и железнодорожные маршруты и сделать пересадки более удобными для жителей столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

24 декабря Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы рассказал о планах развития транспортной системы Москвы.