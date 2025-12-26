Городские службы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы столицы ликвидируют последствия снегопада. По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.

Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

— Сегодня возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

МЧС Москвы предупредило о сильном снегопаде, который ожидается в столице с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря. Спасатели отметили, что на дорогах возможна гололедица, поэтому важно соблюдать осторожность.