Городские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы столицы ликвидируют последствия снегопада. По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.
Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
МЧС Москвы предупредило о сильном снегопаде, который ожидается в столице с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря. Спасатели отметили, что на дорогах возможна гололедица, поэтому важно соблюдать осторожность.