Москвичей успокоили насчет снегопада

Интенсивность снегопада в столице снижается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, зона осадков покидает мегаполис. Снегопад, вызвавший суматоху в Москве, ослабевает и подходит к концу. Как отмечает Цыганков, в ближайшее время снег продолжит «по чуть-чуть» сыпать, но основные осадки уже выпали. По прогнозам метеоролога, снегопадов подобной силы в Москве больше не предвидится.

26 декабря Москва оказалась под действием ныряющего циклона. На столичный регион обрушился мощный снегопад: всего за ночь в Подмосковье выпала треть месячной нормы осадков. Осадкомеры на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали до 18 процентов от нормы осадков за месяц.

В дептрансе москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт. Эти меры на фоне непогоды рекомендуется соблюдать до конца недели.