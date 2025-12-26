Кремлевскую набережную и Большой Каменный мост закрыли для транспорта

Автомобильное движение временно перекрыли на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Будьте внимательны при планировании маршрута, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Днем ранее в столице временно ограничили движение на восьми набережных. Кроме того, временно не было движения на Тверской улице от Бульварного кольца по направлению в центр.

Глава столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что на севере города вдоль МЦД-3 построят новую дорогу. Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков назвал этот проект «очень важным для местной связанности».

С 20 декабря в городе открыли шесть новых выделенных полос на 29 маршрутах, где ежедневно совершается почти 180 тысяч поездок. Эти полосы позволили автобусам и электробусам не зависеть от пробок, а также увеличили скорость движения в 2–3 раза.