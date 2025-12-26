Лучшим экономистам Москвы вручили награды

В столице присвоили звание «Почетный экономист города Москвы» и вручили знак отличия «За безупречную службу городу Москве» ведущим руководителям и сотрудникам экономических факультетов и кафедр вузов, а также научных и банковских организаций. От имени Правительства Москвы награды вручила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«С экономикой и финансами работа связана у 725 тысяч москвичей — это почти девять процентов от общего числа занятых. Экономисты работают в самых разных отраслях — от финансовой сферы до промышленности. Многие годы эта специальность является одним из самых популярных направлений высшего образования: ее осваивает каждый четвертый студент московского вуза. На столицу приходится около трети всех российских студентов-экономистов, а более 40 процентов студентов, поступивших в прошлом году на это направление в столичные вузы, приехали из других регионов. Сегодня мы вручаем награды ведущим преподавателям, ученым, экономистам, финансистам. За каждым из них — годы исследований, терабайты проанализированных данных, сотни подготовленных специалистов и реальный вклад в экономическую устойчивость и развитие столицы. Их ежедневная профессиональная работа формирует интеллектуальный экономический каркас нашего города. Благодарим их за этот капитал и эту экспертизу», — подчеркнула Мария Багреева.

Указ о присвоении почетных званий подписал Сергей Собянин. Наград удостоены представители Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО), «Альфа-Банка».

Ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов удостоен знака отличия «За безупречную службу городу Москве». Эта награда вручается за вклад в развитие столицы, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на процветание города и повышение благосостояния москвичей.

Звание «Почетный экономист города Москвы» присваивается специалистам, проработавшим по специальности в Москве не менее 15 лет, за заслуги в области экономики и финансов, а также в развитии экономической науки и подготовку кадров. Этой награды удостоены 23 человека, в том числе:

— сотрудники Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук — директор Александр Широв, заместитель директора Игорь Фролов, заместитель директора Дмитрий Кувалин, заместитель директора по научной работе Ольга Кузнецова, заведующий лабораторией Михаил Ксенофонтов, заведующий лабораторией Михаил Гусев, заведующий лабораторией Андрей Колпаков;

— сотрудники РЭУ имени Г.В. Плеханова — директор центра статистики и науки о данных Никита Эпштейн, доцент кафедры экономической теории Елена Казаринова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Наталья Булей, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Дмитрий Бусалов, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна Светлана Панасенко, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Алла Чалова;

— сотрудники НИУ ВШЭ — профессор департамента прикладной экономики Светлана Авдашева, директор института «Центр развития» Наталья Акиндинова;

— специалисты Главного управления Банка России по России по ЦФО — начальник экономического управления Елена Буздалина, заместитель начальника отдела контроля достоверности взаимодействия с правоохранительными органами Светлана Дианова, заместитель начальника экономического управления Татьяна Иголкина, советник экономического управления Анна Ильина, заведующий кладовой отдела кассовых операций № 2 кассового центра Елена Крупица, заместитель начальника управления безопасности Анна Масленикова, заместитель начальника отдела регионального анализа и обработки данных экономического управления Ирина Соловьева;

— главный экономист «Альфа-Банка», руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова.