В Москве электросуда продолжают ходить на всех маршрутах благодаря ледоколам

Чтобы регулярный речной транспорт продолжал бесперебойно ходить на всех маршрутах зимой, помогать ему будут ледоколы. Подробности сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"После того как Москва-река замерзает, электросуда проходят по мелкобитому льду благодаря ледокольному сопровождению. Круглогодичный речной электротранспорт сохраняет поездки удобными даже в холодное время, а также всегда ходит по четкому расписанию. В салоне судна и на причалах мы обеспечиваем комфортную температуру для пассажиров", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Регулярный речной электротранспорт продолжает бесперебойно ходить на всех маршрутах зимой благодаря усиленному корпусу и ледовому классу "Лед-20". Кроме того, им помогают в этом четыре ледокола.

Два из них - небольшие маневренные судна проекта "Полярник". Они обслуживают и обкалывают причалы для бесперебойных подходов к ним. Еще два ледокола - корабли повышенной мощности проекта "Портовый" для обеспечения судового хода шириной 35 метров.

Ледоколы могут колоть лед толщиной до 40 сантиметров. Кроме того, такой транспорт оборудован современными двигателями, экологичен и надежен, поэтому не вредит окружающей среде и бесперебойно выполняет работу.

Напомним, что в Москве работает три маршрута регулярного речного электротранспорта: Киевский - Парк "Фили", ЗИЛ - Печатники и Новоспасский - ЗИЛ.

Электросуда полностью интегрированы в единую систему московского транспорта.