МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой в Москве

МЧС Москвы предупредило о сильном снегопаде, который ожидается в столице с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря. Спасатели отметили, что на дорогах возможна гололедица, поэтому важно соблюдать осторожность.

© Вечерняя Москва

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало выбирать безопасные места для парковки и быть внимательными при управлении автомобилем.

Кроме того, в ведомстве посоветовали прохожим обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, чтобы избежать травм. Особое внимание следует уделять детям и не оставлять их без присмотра.

В Telegram-канале МЧС напомнили, что при необходимости можно обращаться по телефонам «101», «112» или на единый телефон доверия Главного управления МЧС по Москве.

В Москве и Подмосковье начал действовать «желтый» уровень погодной опасности — он сохранится минимум на сутки. При этом до 21:00 26 декабря на дорогах может появиться гололедица.

26 декабря в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде снега. При этом максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — ноль градусов.