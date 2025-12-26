Собянин рассказал о работе московских парковок и транспорта в праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января московский транспорт будет работать по особому графику. Об этом в своем канале в мессенджере Max рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

© Газета.Ru

Так, метро и московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно. Московские центральные диаметры (МЦД) — до 03:00.

«Без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1. В обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов», — написал Собянин.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД — по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения Президента России.

В ночь на 7 января: метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, наземный городской транспорт — до 03:30 (125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов), 18 ночных маршрутов — в обычном режиме.

в праздничные дни:

С 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной, отметил глава города.

11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа Все парковки со шлагбаумом во все праздничные дни работают в обычном режиме.

