Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах и тротуарах в метель

Снег и сильный ветер ожидаются в Москве, горожанам и гостям столицы следует быть осторожными на дорогах и тротуарах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Накануне вечером провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. Цикл работ повторили сегодня ранним утром", - значится в публикации.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков, до 29 декабря в столице будет идти снег, местами сильный, возможна метель.