Аэропорт Внуково предупредил о задержках рейсов из-за снега

Небольшие задержки рейсов возможны в аэропорту Внуково. Это связано с противообледенительной обработкой судов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега, сообщила пресс-служба гавани.
При этом, как уточнил аэропорт, он работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет.
Кроме того, специалисты задействовали снегоуборочную технику и спецмашины.
Также в повышенную готовность приведены наземные службы аэропорта Жуковский. Гавань уточняла, что текущие метеоусловия влияния на расписание обслуживания рейсов не оказывают.
В Домодедово, в свою очередь, указали, что незначительные корректировки в расписании вылетов самолетов возможны. Они связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.
Снег и метель ожидаются в Московском регионе до 29 декабря. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.