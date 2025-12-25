Аэропорт Внуково предупредил о задержках рейсов из-за снега

Небольшие задержки рейсов возможны в аэропорту Внуково. Это связано с противообледенительной обработкой судов и очисткой взлетно-посадочных полос от снега, сообщила пресс-служба гавани.

© Москва 24/Антон Великжанин

При этом, как уточнил аэропорт, он работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет.

"Все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты задействовали снегоуборочную технику и спецмашины.

Также в повышенную готовность приведены наземные службы аэропорта Жуковский. Гавань уточняла, что текущие метеоусловия влияния на расписание обслуживания рейсов не оказывают.

В Домодедово, в свою очередь, указали, что незначительные корректировки в расписании вылетов самолетов возможны. Они связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Снег и метель ожидаются в Московском регионе до 29 декабря. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.