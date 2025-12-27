Беспилотники атаковали Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших в сторону столицы украинских беспилотников.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково из-за введения временных ограничений обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Калуги и Ярославля.