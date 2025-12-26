Ситуация с задержками рейсов в аэропортах Москвы нормализовалась

К утру 26 декабря в столичных аэропортах нормализовалась ситуация с задержками авиарейсов из-за непогоды, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.

По его данным, в аэропортах Домодедово и Шереметьево рейсы отправляются по расписанию, в каждом из них отменено по одному рейсу.

В пресс-службе аэропорта Домодедово Агентству "Москва" рассказали, что воздушные суда обрабатываются антиобледенительной жидкостью, в аэропорту создан ее значительный запас. Площадки, где проходит процедура обработки, находятся по пути следования самолетов к взлетно-посадочной полосе – так минимизируется время на обработку.

В пресс-службе Шереметьево Агентству "Москва" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, непогода на функционирование воздушной гавани не повлияла.

В аэропорту Внуково задержки сохраняются – на текущий момент 19 рейсов на вылет отложены. Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта, задержки небольшие и связаны с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: мокрый снег и порывистый ветер. Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет", – добавили в пресс-службе Внуково.

Аэропорт Жуковский также работает штатно, добавили Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта. Его наземные службы подготовлены к работе в сложных метеоусловиях. Возможные задержки связаны с поздним прибытием самолетов.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильной метели задерживались свыше 100 рейсов. Непогода затронула 156 самолетов: 75 в Шереметьево, 37 – в Домодедово, 35 – во Внуково и 9 в Жуковском. Однако уточнялось, что большее количество рейсов задерживают из-за очистки взлетных полос от снега.