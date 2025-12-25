Количество светофоров в Москве выросло более чем вдвое за 12 лет

За 12 лет количество светофоров в Москве выросло более чем в два раза, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Ровно 12 лет назад, 25 декабря, был создан ситуационный центр (Ситцентр) Центра организации дорожного движения. Его работа тесно связана с развитием интеллектуальной транспортной системы – масштабной системы мониторинга и управления дорожным движением. С 2013 года количество ее продуктов выросло в девять раз – с семи до 60: от интерактивных карт и прогнозных сервисов до умных камер видеоаналитики с нейросетью, которые отслеживают инциденты», – сообщила пресс-служба.

Используя возможности интеллектуальной транспортной системы, специалисты не только видят текущую ситуацию, но и могут заранее прогнозировать загруженность дорог. Это позволяет предотвратить появление заторов и вторичных аварий: специалисты оперативно реагируют на дорожные происшествия, на участок направляют экипаж дорожного патруля, а также регулируют транспортные потоки для равномерного движения.

«За последние 12 лет количество светофоров в Москве выросло более чем в два раза – сегодня их установлено более 66 тыс. Специальные алгоритмы благодаря датчикам на «умных» перекрестках анализируют данные о заторах и скорости машин и сами вносят корректировки в работу светофоров. В случае нештатной ситуации сотрудники дистанционно корректируют их режим. С начала года таких локальных изменений было сделано более 14 тыс.», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, более 1,5 тыс. «умных» камер с нейросетями круглосуточно анализируют трафик и автоматически фиксируют 13 типов инцидентов: от аварии до остановки в неположенном месте или выхода пешехода на дорогу. К примеру, с начала года специалисты обработали более 2,3 млн подобных событий, которые обнаружили камеры, из них более миллиона – случаи выхода пешехода на дорогу. К этой категории относятся как пешеходы, которые пытались перейти скоростную магистраль в неположенном месте, так и участники ДТП, вышедшие из машины на полосу движения.

Как только нейросеть видит инцидент, сигнал сразу поступает специалисту ситуационного центра. Он оценивает обстановку и направляет на место ближайший экипаж дорожного патруля. С начала года таких оперативных выездов было более 37 тыс.

Чтобы водители могли быстро ориентироваться на дорогах, специалисты ситуационного центра через систему публикуют всю актуальную информацию. На около 500 дорожных табло по всему городу, включая 160 малых табло на МКАД, появляются предупреждения о ДТП, ремонтных работах и непогоде. С начала 2025 года было опубликовано более 15 тыс. таких сообщений. Также данные в реальном времени передаются в навигационные сервисы. Только с начала года специалисты ситуационного центра направили более тысячи обновлений по схемам движения, чтобы они оперативно появились на картах для водителей. Помимо этого, ситуативные и запланированные изменения в схемах движения и ограничениях дублируются в информационных каналах. В ближайшее время планируется увеличение числа дорожных табло на ключевых магистралях.