Новогодняя сказка: как украсили Москву

Александр Котлеткин
Slide 1 of 28
Девушка на выставке дизайнерских елок на Тверском бульваре в Москве
1/23
Девушка на выставке дизайнерских елок на Тверском бульваре в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Новогодняя атмосфера в Москве
2/23
Новогодняя атмосфера в Москве 
© SERGEI ILNITSKY/EPA/TACC
Презентация главной новогодней елки страны на Соборной площади в Кремле
3/23
Презентация главной новогодней елки страны на Соборной площади в Кремле 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Новогодняя елка на Манежной площади
4/23
Новогодняя елка на Манежной площади 
© Александр Река/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Аниматоры во время представления на Манежной площади в Москве
5/23
Аниматоры во время представления на Манежной площади в Москве 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Новогодние украшения у Большого театра
6/23
Новогодние украшения у Большого театра 
© Алексей Коновалов/ТАСС
Открытие фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве
7/23
Открытие фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Валерия Калугина/ТАСС
Павильон-мандарин на улице Арбат
8/23
Павильон-мандарин на улице Арбат 
© Арина Антонова/ТАСС
Здание Министерства иностранных дел России
9/23
Здание Министерства иностранных дел России 
© Арина Антонова/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Украшение в центре Москвы к Новому году
10/23
Украшение в центре Москвы к Новому году 
© Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Открытие выставки из 57 новогодних елей, созданных российскими бьюти-компаниями на Тверском бульваре в рамках проекта "Зима в Москве"
11/23
Открытие выставки из 57 новогодних елей, созданных российскими бьюти-компаниями на Тверском бульваре в рамках проекта "Зима в Москве" 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
12/23
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
13/23
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
14/23
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Михаил Терещенко/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
15/23
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Презентация главной новогодней елки страны на Соборной площади в Кремле
16/23
Презентация главной новогодней елки страны на Соборной площади в Кремле 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади
17/23
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади 
© Сергей Булкин/ТАСС
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади
18/23
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади 
© Сергей Булкин/ТАСС
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади
19/23
Люди на новогодней ярмарке на Манежной площади 
© Сергей Булкин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Предновогодняя Москва
20/23
Предновогодняя Москва 
© Сергей Булкин/ТАСС
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве
21/23
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Предновогодняя Москва
22/23
Предновогодняя Москва 
© SERGEI ILNITSKY/EPA/TACC
Новогодняя ель на Манежной площади в Москве
23/23
Новогодняя ель на Манежной площади в Москве 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

Новогодняя атмосфера давно стала визитной карточкой российской столицы. Ежегодно в Москву стекаются тысячи туристов со всего мира, чтобы встретить новый год и насладиться праздничной атмосферой в одном из самых красивых городов планеты.

В этом году жители и гости города смогут полюбоваться световыми арками, огромными мерцающими игрушками, тоннелями и гирляндами. На улицах и площадях уже установлены арт-объекты, новогодние елки и гирлянды. Традиционно самыми яркими местами считаются улицы Никольская и Тверская, Пушкинская площадь, Новопушкинский сквер, Цветной бульвар, ВДНХ.

ГУМ украсили в стиле дымковской игрушки. В галереях главного универмага страны разместили фигурки барынь, нарядных птиц и коней. Для всех желающих будут открыты каток и праздничная ярмарка, сообщает News.ru.

Как преобразилась предновогодняя Москва — в галерее «Рамблера».