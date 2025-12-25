Новогодняя сказка: как украсили Москву

Новогодняя атмосфера давно стала визитной карточкой российской столицы. Ежегодно в Москву стекаются тысячи туристов со всего мира, чтобы встретить новый год и насладиться праздничной атмосферой в одном из самых красивых городов планеты.

В этом году жители и гости города смогут полюбоваться световыми арками, огромными мерцающими игрушками, тоннелями и гирляндами. На улицах и площадях уже установлены арт-объекты, новогодние елки и гирлянды. Традиционно самыми яркими местами считаются улицы Никольская и Тверская, Пушкинская площадь, Новопушкинский сквер, Цветной бульвар, ВДНХ.

ГУМ украсили в стиле дымковской игрушки. В галереях главного универмага страны разместили фигурки барынь, нарядных птиц и коней. Для всех желающих будут открыты каток и праздничная ярмарка, сообщает News.ru.

