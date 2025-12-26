Москву завалило снегом

Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на 26 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

© портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Он уточнил, что больше всего твердых осадков было зафиксировано в Клину. Там выпало около 14 миллиметров снега. Вместе с тем в Долгопрудном за ночь выпало 13 миллиметров осадков, а в Волоколамске и Дмитрове – 10 миллиметров.

Осадкомер на метеостанциях ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ показал 9 миллиметров снега. Таким образом, в Москве за ночь выпало 18% от месячной нормы.

Тишковец добавил, что к настоящему моменту высота снежного покрова в столице составляет около 5 сантиметров, в Подмосковье местами до 8 сантиметров, однако точные данные будут известны позже.

По прогнозам, снег продолжит идти, но его интенсивность уменьшится. Как отметил синоптик, 26 декабря ожидается не более 4 миллиметров осадков.

Синоптик предупредил о непогоде в Москве

Вместе с тем прогнозируется, что 27 и 28 декабря температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме. Погодная обстановка начнет постепенно улучшаться, хотя сохранится облачность с периодическим снегом. Температура воздуха начнет снижаться: в субботу она составит от минус 2 до минус 4 градусов в столице, а по области – от минус 1 до минус 6 градусов.