Выставка дизайнерских елей открылась в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

В рамках проекта «Зима в Москве» до 11 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество» – масштабный социально-благотворительный и патриотический проект, нацеленный на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия нашей страны. Фестиваль удивляет насыщенной программой и своим необычным оформлением. Так, одну из центральных локаций — улицу Кузнецкий мост — украсила выставка дизайнерских елей.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На улице Кузнецкий Мост открылась традиционная выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Их авторы вдохновились идеями самых сказочных подарков и создали инсталляции, посвященные самым заветным мечтам. Какие они, рассказывают сами дизайнеры.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Необычная экспозиция у ЦУМа представлена уже в девятый раз. За все время в ней приняли участие почти 170 именитых дизайнеров, молодых специалистов, артистов и медийных персон. В фокусе внимания этого сезона — желание получить самый сокровенный подарок. У каждого он, разумеется, свой. Причем некоторые вдохновляются детскими фантазиями и проносят в своих сердцах главные мечты даже спустя годы. Так, Гоша Рубчинский говорит, что для него подарок – это не вещь.

​— Это забота, поддержка и ощущение, что рядом есть люди, которые понимают и ценят. Это любовь, тепло и добро, которыми можно делиться и которые наполняют жизнь смыслом, - уточняет дизайнер.

Новогодняя елка от Егора Крида – это волшебный подарок, который оживает прямо на глазах. Тысячи разноцветных огней вспыхивают, как ритм мегаполиса. Его елка оформлена горлицами, как символами любви и дружбы, которую певец разделяет с каждым зрителем. Она вдохновлена фильмом «Один дома» и отражает характер города, где праздник рождается из музыки, огней и энергии людей.

Дизайнер Артем Кривда, который оформил ёлку у ЦУМа совместно с ВТБ, считает, что главный подарок на новый год – это возможность снова поверить в чудо.

- Поэтому мы стилизовали елку, как символ исполнения самых заветных желаний. Шары глубокого синего цвета, как бездонное ночное небо, которое озаряют сверкающие звезды. Вам остается только выбрать самую яркую звезду и решить, куда она вас приведет, - поясняет Артем Кривда.

Праздничная ель от Дома Моды Slava Zaitsev олицетворяет тему русского костюма, благодаря которому Вячеслав Зайцев стал известен во всем мире. На протяжении своего творческого пути он воспевал красочность, декоративность и универсальность традиционного костюма, и активно поддерживал народные промыслы. Украшения ели выполнены в любимых цветах Маэстро: красном и золотом.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Дизайнер и модельер Катя Добрякова уверена, что каждый мечтатель должен обрести свою любовь. Именно это всеобъемлющее чувство она и называет самым важным подарком.

— Любовь в смехе детей, в тепле семьи, в домашнем уюте. Это самый драгоценный подарок: обнимешь под бой курантов своих близких и понимаешь, что жизнь удалась! На Новый год мы ждём не просто подарки, а чудо. И оно уже с нами — это наша семья! Пусть огни гирлянд напомнят москвичам о тепле этого главного дара — любви, без которой ничего бы не было, — поделилась она своей задумкой.

Поддержала коллегу по творческому цеху и дизайнер Алиса Рубан, объединив свои усилия с солистами Большого театра Денисом Родькиным и Элеонорой Севенард.

— Какой Новый год без магии театра и балетных постановок! В этом году елка вдохновлена миром балета, его грацией и эстетикой. Это настроение как вечер в Большом театре, где щелкунчик оживает и дарит чудеса, а каждый миг наполнен волшебством и ожиданием праздника, - говорят артисты.

​О теплоте детства вспомнил и другой креативный дуэт — Элины и Радимы Бочкаевых. Дизайнеры взяли за основу любимую многими поколениями сказку «Аленький цветочек».

— Сам аленький цветочек был символом чуда, напоминанием о том, что в каждой красоте скрыта магия, а за ней — надежда. Именно он послужил олицетворением того самого «заветного подарка» и стал главным украшением нашей новогодней ели, — говорят дизайнеры.

В детских мечтах, украшая новогоднюю ель, пребывали и Марина Терентьева и Иван Балян. В качестве главного элемента праздника они выбрали леденец «петушок» на палочке. А Сергей Ефремов напомнил о другом заветном для многих мальчишек и девчонок подарке из детства — лошадке в виде качалки или коня на палке.

— Это гимн не вещи, а тем чувствам, которые она несёт: родительской любви, надежде и умению видеть чудо в малом, — признаётся дизайнер.

​Из детства свои идеи черпал и Игорь Чапурин. Главной атрибут его новогоднего дерева — винтажные открытки с рукописными детскими мечтами.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

​О том, что в праздник нужно украшать и себя, и новогоднюю ель, задумались дизайнеры Яна Расковалова и Даниил Берг, Екатерина и Светлана Коноваловы, Юлия Елисеева и Нигина Шукурова. Творческие дуэты добавили блеска и пышных бантов своим елям.

​Свое видение праздника представили также дизайнеры Ольга Васюкова и Евгения Линович. ​Свою ёлку на тему сказочных подарков у ЦУМа уже по традиции представил Егор Крид.

Авторы всех 15 представленных на улице Кузнецкий мост инсталляций уверены: наступающий Новый год будет ярким и запоминающимся, в том числе благодаря проекту «Зима в Москве».