Творчество с обитателями Москвариума: «Путешествие в Рождество» приглашает на морские мастер-классы

В самом сердце столицы, на празднично украшенной Манежной площади, гостей ждут незабываемые творческие приключения. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве» столичный Москвариум присоединяется к новогоднему волшебству и выходит за пределы своих стен, чтобы подарить москвичам и гостям столицы атмосферу морского праздника. Юных посетителей центральной площадки ждут на очаровательных мастерклассах, где каждый сможет создать уникальные украшения, вдохновлённые таинственным миром океана.
На Манежной площади проходит серия бесплатных увлекательных мастер-классов, организованных столичным Москвариумом в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве».
Под руководством опытных мастеров гости окунутся в мир творчества и морской романтики, создавая своими руками уникальные новогодние украшения и сувениры с символикой любимых обитателей океанариума. Каждое занятие – это возможность не только сделать эксклюзивный подарок для близких или декор для дома, но и зарядиться предпраздничным настроением.
28 декабря и 4 января участники изготовят уникальную гирлянду из деревянных фигурок морских обитателей. Это украшение превратит обычный интерьер в сказочное подводное царство, где каждая деталь напоминает о чудесах океана.
А 7 января участники окунутся в аромат зимы, создавая «Новогоднее морское украшениесаше для ёлочки». Эти мастер-классы также пройдут с 17:00 до 19:00
Для юных гостей и их родителей Центр знаний Москвариума проведет и утренние творческие встречи. 27 декабря и 6 января с 10:00 до 12:00 мастера всех возрастов смогут сотворить «Волшебных медуз». Полупрозрачные материалы, игра света и тени, лёгкие движения рук – и вот уже причудливые создания парят в воздухе, готовые украсить ёлочные ветви.