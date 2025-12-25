Творчество с обитателями Москвариума: «Путешествие в Рождество» приглашает на морские мастер-классы

В самом сердце столицы, на празднично украшенной Манежной площади, гостей ждут незабываемые творческие приключения. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве» столичный Москвариум присоединяется к новогоднему волшебству и выходит за пределы своих стен, чтобы подарить москвичам и гостям столицы атмосферу морского праздника. Юных посетителей центральной площадки ждут на очаровательных мастерклассах, где каждый сможет создать уникальные украшения, вдохновлённые таинственным миром океана.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На Манежной площади проходит серия бесплатных увлекательных мастер-классов, организованных столичным Москвариумом в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и проекта «Зима в Москве».

Под руководством опытных мастеров гости окунутся в мир творчества и морской романтики, создавая своими руками уникальные новогодние украшения и сувениры с символикой любимых обитателей океанариума. Каждое занятие – это возможность не только сделать эксклюзивный подарок для близких или декор для дома, но и зарядиться предпраздничным настроением.

28 декабря и 4 января участники изготовят уникальную гирлянду из деревянных фигурок морских обитателей. Это украшение превратит обычный интерьер в сказочное подводное царство, где каждая деталь напоминает о чудесах океана.

А 7 января участники окунутся в аромат зимы, создавая «Новогоднее морское украшениесаше для ёлочки». Эти мастер-классы также пройдут с 17:00 до 19:00

Для юных гостей и их родителей Центр знаний Москвариума проведет и утренние творческие встречи. 27 декабря и 6 января с 10:00 до 12:00 мастера всех возрастов смогут сотворить «Волшебных медуз». Полупрозрачные материалы, игра света и тени, лёгкие движения рук – и вот уже причудливые создания парят в воздухе, готовые украсить ёлочные ветви.