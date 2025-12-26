Синоптик пообещал москвичам в Новый год умеренный мороз и снег

На Новый год москвичей ждет умеренный морозец, заметное снежное покрывало и спокойная комфортная погода. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра «Фобос» синоптик Михаил Леус.

«Минувшей ночью на столичный регион обрушился самый сильный снегопад с начала этой зимы. Хотя по своим характеристикам он достаточно обычный, но учитывая малоснежность нынешней зимы он оказался достаточно интенсивным и сильным», - рассказал ученый.

По его словам, за прошедшую ночь в столичном регионе выпало от 3 до 11 мм осадков, это чуть больше 20% от положенного за весь месяц. Довольно заметно подрос снежный покров. По данным базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова в Москве увеличилась до 13 см.

«Это самый высокий показатель с начала нынешней зимы. Хотя это по-прежнему ниже нормы, норма сегодняшнего дня составляет 17 см. Оставшуюся часть сегодняшнего дня столичный регион проведет на периферии циклона, который теряет силы и медленно уходит в Черноземье», - объяснил синоптик.

Леус рассказал, что погода в Москве сегодня облачная, до конца дня по-прежнему будет идти небольшой снег. Но его интенсивность не сравнить с тем снегом, который был в ночные часы. На дорогах и тротуарах гололедица, сохранится плотный северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Дневная температура будет в пределах от 0 до +2 градусов. И это заметно выше климатической нормы.

«В субботу влияние циклона, ушедшего на Среднюю Волгу, на столичную погоду сохранится. Погода останется облачная, на дорогах и тротуарах будет сколько, по-прежнему будет идти небольшой снег, постепенно прибавляя снежного покрова. Дневная температура около 0 градусов», - сказал Леус.

Он добавил, что в воскресенье нас ждет следующий циклон, однако на этот раз он пройдет западнее Москвы. Сильные снегопады и оттепели достанутся западным районам Центрального федерального округа. В Москве и окрестностях снег будет небольшим. Температура уверенно уйдет в зону морозов. В Москве в воскресный день от -1 до -3 градуса.

До конца года температура, по словам специалиста, в столице сохранит циклонические черты, она будет облачная, в каждый из оставшихся дней будет идти небольшой снег. Так что снега еще прибавится. А мороз еще усилится. В первый день новой недели в Москве будет от -3 до -5, во вторник уже от -4 до -6. А 31 декабря, в Новогодний праздник, днем в столице от -6 до -8, а в ночь на 1 января от -9 до -10 градусов. Погода очень облачная, спокойная, с небольшим снегом. Так что в этом году приготовила москвичам на Новый год умеренные морозцы, довольно заметное белое покрывало и спокойную комфортную погоду, заключил Леус.

Ранее ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала, что к 30 декабря морозы усилятся. Днем будет от -5 до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.

Такая погода продержится до 31 декабря, но к новогодней ночи ожидается от -10 до -15 градусов, отметила метеоролог. Высота снежного покрова к этому времени достигнет 13-15 сантиметров, что позволит уберечь растения от вымерзания. А москвичи просто оденутся теплее, заключила синоптик.