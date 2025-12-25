Проекту Главархива Москвы «Моя семья» исполнилось пять лет

Главное архивное управление Москвы (Главархив) 26 декабря 2020 года запустило бесплатный онлайн-сервис «Моя семья». Этот ресурс предоставляет удаленный доступ к документам, связанным с историей семей и родов. С момента запуска объем оцифрованных материалов сервиса превысил 13,5 миллиона страниц.

© Вечерняя Москва

Жители любого региона страны теперь могут изучать происхождение многих поколений горожан, проживавших в Москве и Московской губернии. Платформа «Поиск по архивам», использующая нейросети, позволяет за короткое время находить информацию в многочисленных записях метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко сообщил, что самые ранние материалы в онлайн-сервисе датируются 1694 годом и содержат сведения по всем конфессиям. Сейчас информация об истории семей стала доступна школьникам и их родителям через образовательную платформу «Московская электронная школа».

На этой платформе размещены данные не только по Москве, но и по 20 другим регионам страны. Онопенко отметил рост числа пользователей «Моей семьи», подчеркнув, что платформа активно внедряет технологию искусственного зрения для генеалогических поисков. Он заявил, что это «живое духовное наследие» необходимо не просто ценить, но и сохранять, укреплять и развивать.

— Наша цель — перевести как можно больше документов в онлайн, открыть максимально возможное число источников для изучения семейных уз. Но очень важной задачей все же остается сохранение подлинников ценнейших документов. Это наш общий долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями, — подчеркнул Онопенко.

Пользователям доступны записи православных, католиков, лютеран, мусульман, иудеев и старообрядцев, проживавших в Москве и Московской губернии. Сервис включает метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и материалы брачных обысков.

Несмотря на бережное обращение, любые носители информации нуждаются в реставрации. Ежегодно в Лаборатории обеспечения сохранности Главархива восстанавливают свыше 110 тысяч листов уникальных документов для дальнейшего использования в интересах жителей города и страны.

Работа с рукописными материалами, пострадавшими от времени, ведется точечно. Для каждого такого документа разрабатывается индивидуальный план реставрационно-консервационных мероприятий, требующий особого подхода. Художники-реставраторы высокой квалификации вручную восстанавливают страницы с заломами, разрывами и выцветшим текстом, возвращая им возможность использования.

Такая работа реставраторов не только восстанавливает документы, но и помогает пользователям открыть новые факты, узнать имена предков и воссоздать неизвестные страницы семейной истории. С этого года партнером Главархива стала компания «Яндекс», которая подключилась к работе по сохранению наследия и реставрации исторических материалов, используемых в совместном проекте «Поиск по архивам».

Как повлияли на жизнь главного архивного ведомства современные технологии и цифровизация, как работает роботизированный архивный комплекс и какие проекты реализует Главархив — об этом и многом другом «Вечерняя Москва» поговорила с Ярославом Онопенко.